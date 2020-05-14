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Менеджер Хабиба исключил, что тот согласится на реванш с Макгрегором

Менеджер Хабиба исключил, что тот согласится на реванш с Макгрегором
Бокс/ММА / UFC 0

Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы не только чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, но и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи, дал понять, что ни один из его подопечных не согласится на бой с Конором Макгрегором. Ранее президент UFC Дэна Уайт назвал условия, при которых матч-реванш Нурмагомедов — Макгрегор состоится.

«Хабиб никогда не выберет драку с Макгрегором вместо поединка с Гэтжи. Даже если ему очень много заплатят.

У Гэтжи тоже есть достоинство. Он никогда не скажет: «Ой, забудьте о Хабибе, подерусь с Конором». Джастин просто хочет стать чемпионом.

Кто бы ни победил, Хабиб или Гэтжи, Конор не будет драться с победителем этого боя. Особенно если победит Хабиб. Он откажется», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

«Этот вечер может стать очень плохим для нас». Тренер Хабиба — о бое с Гэтжи
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