«Вспомнили незалежную. Всё, коронавирус на втором месте». Валуев — о телевидении

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отметил в своих соцсетях, что тема коронавируса в России отходит на второй план. Валуев опубликовал запись очередного выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», посвящённого ситуации на Украине.



«Друзья, что-то меняется. Вспомнили незалежную. Всё, коронавирус на второе место. Видимо, градус решили понизить. Больше проблем не осталось», — написал в своём «инстаграме» Николай Валуев.

Фото: «Инстаграм» Николая Валуева

Ранее Валуев показал, что соблюдает нормы, рекомендованные Роспотребнадзором на период самоизоляции. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал фото в медицинской маске и резиновых перчатках.