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Турнир UFC, запланированный на 23 мая, перенесён на неделю вперёд

Турнир UFC, запланированный на 23 мая, перенесён на неделю вперёд
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что турнир организации, запланированный на 23 мая, был перенесён на 30 мая. Об этом сообщает MMAFighting. При этом Уайт по-прежнему надеется провести турнир на арене в Лас-Вегасе, но без зрителей.

Первоначально UFC надеялся провести турнир 23 мая в Лас-Вегасе, но правительство штата Невада (США) ещё не одобрило возвращения спортивных соревнований в штате из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Пусть кард турнира на 30 мая пока и не является официальным, ожидается, что главным событием турнира станет поединок между полусредневесами — бывшим чемпионом организации Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом.

Напомним, UFC проводит три турнира за две недели — UFC 249 состоялся 9 мая, 14 мая прошёл турнир UFC Fight Night 171, а 16 мая состоится шоу UFC Fight Night 172.

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