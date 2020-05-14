Турнир UFC, запланированный на 23 мая, перенесён на неделю вперёд

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что турнир организации, запланированный на 23 мая, был перенесён на 30 мая. Об этом сообщает MMAFighting. При этом Уайт по-прежнему надеется провести турнир на арене в Лас-Вегасе, но без зрителей.



Первоначально UFC надеялся провести турнир 23 мая в Лас-Вегасе, но правительство штата Невада (США) ещё не одобрило возвращения спортивных соревнований в штате из-за продолжающейся пандемии коронавируса.



Пусть кард турнира на 30 мая пока и не является официальным, ожидается, что главным событием турнира станет поединок между полусредневесами — бывшим чемпионом организации Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом.



Напомним, UFC проводит три турнира за две недели — UFC 249 состоялся 9 мая, 14 мая прошёл турнир UFC Fight Night 171, а 16 мая состоится шоу UFC Fight Night 172.