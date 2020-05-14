Дж. Джонс предложил бой Нганну, тот согласился

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс предложил поединок экс-претенденту на титул в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

«Как вы думаете, кто более быстрый и техничный ударник — Тиаго Сантос или Фрэнсис Нганну? Если вы думаете, что я приму встречу с Сантосом, то вы просто сошли с ума. Мне совершенно нечего доказывать в полутяжёлом весе. Мне бы хотелось получить награду за денежный поединок с Нганну. Пришлите контракт», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Француз камерунского происхождения ответил на предложение Джонса согласием.

«Если ты думаешь, что справишься с моей техникой, что ж, хорошо. Но соглашусь с тобой, что тебе нечего доказывать в полутяжёлом весе, так что наш бой будет за большие деньги», — написал Нганну на своей странице в «Твиттере».