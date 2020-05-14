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Орловский: хочу получить титульный поединок

Орловский: хочу получить титульный поединок
Бокс/ММА / UFC 0

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе, ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский поделился впечатлениями от победы над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171 и заявил, что хочет в будущем получить ещё один титульный поединок.

«Я устал проигрывать. Фелипе хороший парень, но я устал проигрывать. У меня получилось придерживаться плана. Сейчас я встретил отличных людей, которые изменили мою жизнь, у меня отличная команда. Какие я ставлю перед собой цели?

Планирую выступать ещё несколько лет и хочу получить ещё один титульный поединок. Сейчас я делаю то, что мне нравится, и, как я говорил, хочу подраться за пояс. Может кто-то скажет, что я сумасшедший или слишком стар для этого, но я просто пошлю таких людей», — сказал Орловский на пресс-конференции после турнира в Джексонвилле.

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