Орловский: хочу получить титульный поединок

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе, ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский поделился впечатлениями от победы над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171 и заявил, что хочет в будущем получить ещё один титульный поединок.

«Я устал проигрывать. Фелипе хороший парень, но я устал проигрывать. У меня получилось придерживаться плана. Сейчас я встретил отличных людей, которые изменили мою жизнь, у меня отличная команда. Какие я ставлю перед собой цели?

Планирую выступать ещё несколько лет и хочу получить ещё один титульный поединок. Сейчас я делаю то, что мне нравится, и, как я говорил, хочу подраться за пояс. Может кто-то скажет, что я сумасшедший или слишком стар для этого, но я просто пошлю таких людей», — сказал Орловский на пресс-конференции после турнира в Джексонвилле.