Уайт: мне бы хотелось, чтобы Фергюсон взял паузу после боя с Гэтжи
Президент UFC Дэна Уайт считает, что бывшему временному чемпиону лиги в лёгком весе Тони Фергюсон необходимо взять паузу в карьере, после разгромного поражения от Джастина Гэтжи.
«Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон взял паузу после поединка с Джастином Гэтжи», — приводит слова функционера MMA Fighting.
Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, на кону схватки стоял титул временного чемпиона в лёгком дивизионе.
Гэтжи уверенно вёл поединок и громил Фергюсона на протяжении почти всего боя. В пятом раунде рефери остановил схватку, зафиксировав победу Джастина техническим нокаутом.
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