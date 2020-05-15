Уайт: мне бы хотелось, чтобы Фергюсон взял паузу после боя с Гэтжи

Президент UFC Дэна Уайт считает, что бывшему временному чемпиону лиги в лёгком весе Тони Фергюсон необходимо взять паузу в карьере, после разгромного поражения от Джастина Гэтжи.

«Мне бы хотелось, чтобы Фергюсон взял паузу после поединка с Джастином Гэтжи», — приводит слова функционера MMA Fighting.

Напомним, ранним утром 10 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 249. В его главном событии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, на кону схватки стоял титул временного чемпиона в лёгком дивизионе.

Гэтжи уверенно вёл поединок и громил Фергюсона на протяжении почти всего боя. В пятом раунде рефери остановил схватку, зафиксировав победу Джастина техническим нокаутом.