Белорусский боец Андрей Орловский заработал больше всех на турнире UFC Fight Night 171

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский, не участвовавший в главном бою турнира UFC Fight Night 171, заработал на нём больше других участников, сообщает MMA Fighting.
В четверг, 14 мая, Комиссия по боксу штата Флориды опубликовала суммы зарплаты участников прошедшего карда. Белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский, одолевший бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, заработал наибольшую сумму в карде – $ 325 тыс., а его оппонент, дебютировавший в восьмиугольнике, — $ 80 тыс.
Вторым бойцом по заработку на турнире стал бразилец Гловер Тейшейра, победивший в главном бою Энтони Смита и заработавший $280 тыс.
Полный список основного карда выглядит следующим образом:
Гловер Тейшейра ($280 тыс.) – Энтони Смит ($130 тыс.);
Бен Ротуэлл ($260 тыс.) – Овинс Сен-Прё ($95 тыс.);
Дрю Добер ($116 тыс.) – Александр Эрнандес ($36 тыс.);
Рики Симон ($60 тыс.) – Рэй Борг ($46 тыс.);
Андрей Орловский ($325 тыс.) – Филипе Линс ($80 тыс.);
Тиаго Мойзес ($24 тыс.) – Майкл Джонсон ($83 тыс.);
Общая заработная плата бойцов составила $ 1,75 млн.
- 15 мая 2020
-
02:58
-
02:05
-
01:31
-
01:09
-
00:55
- 14 мая 2020
-
23:19
-
22:32
-
21:32
-
21:23
-
20:24
-
19:09
-
18:06
-
16:43
-
16:13
-
16:10
-
15:21
-
14:01
-
13:03
-
12:34
-
12:23
-
12:07
-
11:12
-
11:01
-
10:12
-
09:38
-
09:22
-
09:01
-
07:35
-
06:56
-
06:17
-
05:49
-
05:37
-
04:20
-
03:56
-
03:13