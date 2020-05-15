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Белорусский боец Андрей Орловский заработал больше всех на турнире UFC Fight Night 171

Белорусский боец Андрей Орловский заработал больше всех на турнире UFC Fight Night 171
Бокс/ММА / UFC 0

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский, не участвовавший в главном бою турнира UFC Fight Night 171, заработал на нём больше других участников, сообщает MMA Fighting.

В четверг, 14 мая, Комиссия по боксу штата Флориды опубликовала суммы зарплаты участников прошедшего карда. Белорусский боец в тяжёлом весе Андрей Орловский, одолевший бразильца Филипе Линса единогласным решением судей, заработал наибольшую сумму в карде – $ 325 тыс., а его оппонент, дебютировавший в восьмиугольнике, — $ 80 тыс.

Вторым бойцом по заработку на турнире стал бразилец Гловер Тейшейра, победивший в главном бою Энтони Смита и заработавший $280 тыс.

Полный список основного карда выглядит следующим образом:

Гловер Тейшейра ($280 тыс.) – Энтони Смит ($130 тыс.);
Бен Ротуэлл ($260 тыс.) – Овинс Сен-Прё ($95 тыс.);
Дрю Добер ($116 тыс.) – Александр Эрнандес ($36 тыс.);
Рики Симон ($60 тыс.) – Рэй Борг ($46 тыс.);
Андрей Орловский ($325 тыс.) – Филипе Линс ($80 тыс.);
Тиаго Мойзес ($24 тыс.) – Майкл Джонсон ($83 тыс.);

Общая заработная плата бойцов составила $ 1,75 млн.

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