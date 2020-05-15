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Гэтжи: буду продолжать молиться за скорейшее выздоровление отца Хабиба Нурмагомедова

Гэтжи: буду продолжать молиться за скорейшее выздоровление отца Хабиба Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил слова поддержки отцу российского бойца Хабиба НурмагомедоваАбдулманапу, перенесшему инсульт.

«Отправляю каждый позитивную частицу Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», — написал Джастин в «твиттере».

Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме. Известно также, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Напомним, 10 мая, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Исмаилов поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, который перенёс операцию и вышел из комы
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