Гэтжи: буду продолжать молиться за скорейшее выздоровление отца Хабиба Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил слова поддержки отцу российского бойца Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапу, перенесшему инсульт.
«Отправляю каждый позитивную частицу Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», — написал Джастин в «твиттере».
Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме. Известно также, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.
Напомним, 10 мая, Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США).
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