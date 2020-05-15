Волков назвал причины поражения Фергюсона от Гэтжи

Российский боец MMA Александр Волков объяснил, почему, по его мнению, Тони Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, который состоялся в ночь с 9 на 10 мая мск. Напомним, Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде и после боя оказался в больнице, у него диагностировали перелом орбитальной кости.

«Мне только непонятно, зачем он два раза сгонял вес перед этим поединком, когда его никто не просил. Бой с Хабибом уже отменили. Он продемонстрировал, что может согнать вес, затем согласился на бой с Гэтжи после сгонки веса с соперником, к которому даже не готовился, потому что хотел драться с Хабибом.

Это разные соперники. С Хабибом нужно много бороться, а с Гэтжи — много боксировать. По сути, он принял бой не в своих условиях, наверное, из-за того, что слишком сильно в себя поверил. Подумал, что, может, он такой непробиваемый, неубиваемый и недосягаемая величина, и вышел на бой.

Но, как известно, в топ-10 любого дивизиона все бойцы плюс-минус имеют похожий уровень, и каждый из них может выиграть поединок при грамотной тактике. Что Гэтжи и продемонстрировал. Он очень технично и дисциплинированно провёл бой, и, можно сказать, дисциплина победила креатив Тони Фергюсона», — сказал Волков в интервью Sportrecs.

Также посмотрите видеообзор боя Фергюсон — Гэтжи.