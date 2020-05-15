Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Менеджер Хабиба опубликовал трогательный пост на русском языке о его отце

Менеджер Хабиба опубликовал трогательный пост на р
Менеджер Хабиба опубликовал трогательный пост на русском языке о его отце
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал пост, посвящённый его отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в больнице в тяжёлом состоянии, он перенёс инсульт и был в коме.

Пост составлен на двух языках: на английском и на русском. Приводим русскую версию.

«Мой старший брат Абдулманап, он настоящий горец. Когда он проходит мимо, люди останавливаются, когда он говорит, люди молча слушают, когда он заботится о тебе, это делает людей счастливыми, настоящий лидер не только в боевых искусствах, но и по жизни.

Он не просто тренер, для многих он отец, брат, он изменил жизни многих людей. Я работаю со многими его учениками, все они замечательные люди, все хорошо воспитаны и верны друг другу. Абдулманап создаёт не только чемпионов, но и порядочных людей.

Мне выпал шанс увидеться с ним дважды, каждый раз мы соревновались, и он побеждал, потому что он знает, как побеждать. Не только силой, но и любовью, знаниями и мудростью. Я люблю тебя, старший брат, мы все сейчас боремся», — написал Абдельазиз в своём «инстаграме».

Уткин: смерть Алиомарова и кома Абдулманапа говорят об эпидемии больше, чем статистика
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020