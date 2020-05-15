Менеджер Хабиба опубликовал трогательный пост на русском языке о его отце

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал пост, посвящённый его отцу Абдулманапу Нурмагомедову. Напомним, в настоящее время 57-летний Нурмагомедов-старший находится в больнице в тяжёлом состоянии, он перенёс инсульт и был в коме.

Пост составлен на двух языках: на английском и на русском. Приводим русскую версию.

«Мой старший брат Абдулманап, он настоящий горец. Когда он проходит мимо, люди останавливаются, когда он говорит, люди молча слушают, когда он заботится о тебе, это делает людей счастливыми, настоящий лидер не только в боевых искусствах, но и по жизни.

Он не просто тренер, для многих он отец, брат, он изменил жизни многих людей. Я работаю со многими его учениками, все они замечательные люди, все хорошо воспитаны и верны друг другу. Абдулманап создаёт не только чемпионов, но и порядочных людей.

Мне выпал шанс увидеться с ним дважды, каждый раз мы соревновались, и он побеждал, потому что он знает, как побеждать. Не только силой, но и любовью, знаниями и мудростью. Я люблю тебя, старший брат, мы все сейчас боремся», — написал Абдельазиз в своём «инстаграме».