Гэтжи — о Макгрегоре: разве не смешно, что теперь этот парень на коленях?

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи отреагировал на стремление бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора вернуть себе хотя бы один чемпионский пояс. По словам Гэтжи, сейчас самое актуальное — это его возможный бой с Хабибом Нурмагомедовым, а Макгрегор отходит на второй план.

«Разве не смешно, что теперь этот парень стоит на коленях? Осторожней, Конор, ты теряешь себя. Есть Дастин Порье, который готов биться с тобой, как был готов я последние три года», — написал Гэтжи в своём «твиттере», добавив хештег #ГэтжиПротивХабиба.

Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона, несмотря на то что не считался фаворитом боя, и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Ожидается, что его бой с Нурмагомедовым пройдёт в сентябре.