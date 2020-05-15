Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гэтжи — о Макгрегоре: разве не смешно, что теперь этот парень на коленях?

Гэтжи — о Макгрегоре: разве не смешно, что теперь
Гэтжи — о Макгрегоре: разве не смешно, что теперь этот парень на коленях?
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи отреагировал на стремление бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора вернуть себе хотя бы один чемпионский пояс. По словам Гэтжи, сейчас самое актуальное — это его возможный бой с Хабибом Нурмагомедовым, а Макгрегор отходит на второй план.

«Разве не смешно, что теперь этот парень стоит на коленях? Осторожней, Конор, ты теряешь себя. Есть Дастин Порье, который готов биться с тобой, как был готов я последние три года», — написал Гэтжи в своём «твиттере», добавив хештег #ГэтжиПротивХабиба.

Напомним, 9 мая Гэтжи победил Тони Фергюсона, несмотря на то что не считался фаворитом боя, и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Ожидается, что его бой с Нурмагомедовым пройдёт в сентябре.

Волков назвал причины поражения Фергюсона от Гэтжи
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020