Менеджер Нурмагомедова призвал Фергюсона закончить карьеру

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, посоветовал Тони Фергюсону уйти из смешанных единоборств. Напомним, Фергюсон проиграл Джастину Гэтжи в поединке за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, который состоялся в ночь с 9 на 10 мая мск. Американец оказался в больнице после боя, у него диагностировали перелом орбитальной кости.

«Откровенно говоря, после того, что было с Фергюсоном, люди уже не могут оставаться прежними. У Тони семья, дети, и я не хочу видеть, как он пьёт суп через трубочку. Если бы я работал с ним, то сказал бы: парень, пора уходить», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Также посмотрите видеообзор поединка Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи.