Боец ММА, оскорбивший Нурмагомедова, признался, что не хочет поединков с дагестанцами

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, прославившийся записью скандальной песни о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, признался, что по-прежнему хотел бы выступать в лиге Fight Nights Global. При этом он подчеркнул, что ему не хочется драться с выходцами из Дагестана.

«Я буду готов принять предложение от лиги Fight Nights Global, но не хотел бы драться с бойцами из Дагестана, а именно с одним из представителей команды Нурмагомедова. Я же не оскорблял дагестанцев. Стоит мне согласиться подраться с одним из них, меня сразу обвинят в национализме», — приводит слова Кузнецова «RT на русском».

Напомним, Кузнецов не так давно выпустил скандальный клип о Хабибе Нурмагомедове, а позже несколько раз обращался к россиянину с критикой, но тот так и не отреагировал на выпады Дмитрия.