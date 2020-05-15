Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гацалов рассказал, что отказался от контракта с UFC

Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, что у него была возможность подписания контракта с промоушеном смешанных единоборств UFC, но он отказался от предложения. По его словам, он мог перейти в лигу в 2017 году.
«У меня был выбор: или я занимаюсь борьбой, или я бросаю борьбу и полностью перехожу в UFC. У меня была возможность подписать контракт, но я не стал этого делать. Я не был уверен до конца, нужно ли мне это. У меня есть друзья, Даниэль Кормье или Хабиб, которые организовали бы мне хороший контракт и бои.
Но у меня не совсем лежала душа, хотя одно время я загорелся. Когда я вернулся в Россию, то всё обдумал и сказал, что не могу предать борьбу», — приводит слова Гацалова ТАСС.
В настоящее время Гацалов является уже гражданином Армении и рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио.
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