«Ночь укусов». Боксёр, укусивший Прайса за живот, хочет встретиться с Тайсоном

Британский тяжеловесов Кэш Али, прославившийся тем, что в поединке с Дэвидом Прайсом укусил соперника за живот, заявил о желании провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном, который в далёком 1997 году в бою с Эвандером Холифилдом откусил у соперника часть ушной раковины.

«Майк был одним из моих любимых боксёров и вообще-то стал причиной того, что я решил заниматься этим видом спорта. Мысль о поединке с ним веселит меня, но это был бы классный опыт. Это можно было бы продавать как «Ночь укусов». Мне кажется, что, если соперником Майка станут Холифилд или я, это вызовет интерес. Он будет хорош, но после трёх-четырёх раундов Майку будет тяжело. Всегда настраиваюсь на то, что могу одолеть любого соперника. Мне бы хотелось провести схватку с легендой. Испытываю к Майку большое уважение», — приводит слова Али BoxingScene.