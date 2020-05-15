Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фергюсону не потребовалась операция после боя с Гэтжи

Фергюсону не потребовалась операция после боя с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сообщил, что ему не потребовалась операция после поединка с Джастином Гэтжи. О вероятности хирургического вмешательства сообщили уже на следующий день после боя, 11 мая.

«Выздоравливаю. Никакой операции», — написал боец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, операция могла потребоваться из-за перелома орбитальной кости.

Фергюсон после боя с Гэтжи на UFC 249 был госпитализирован. Тони пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Сообщается, что Гэтжи за бой нанёс 143 удара по сопернику, из которых 100 попали в голову.

Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020