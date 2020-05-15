Фергюсону не потребовалась операция после боя с Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сообщил, что ему не потребовалась операция после поединка с Джастином Гэтжи. О вероятности хирургического вмешательства сообщили уже на следующий день после боя, 11 мая.
«Выздоравливаю. Никакой операции», — написал боец на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, операция могла потребоваться из-за перелома орбитальной кости.
Фергюсон после боя с Гэтжи на UFC 249 был госпитализирован. Тони пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Сообщается, что Гэтжи за бой нанёс 143 удара по сопернику, из которых 100 попали в голову.
Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года.
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