Фергюсону не потребовалась операция после боя с Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сообщил, что ему не потребовалась операция после поединка с Джастином Гэтжи. О вероятности хирургического вмешательства сообщили уже на следующий день после боя, 11 мая.

«Выздоравливаю. Никакой операции», — написал боец на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, операция могла потребоваться из-за перелома орбитальной кости.

Фергюсон после боя с Гэтжи на UFC 249 был госпитализирован. Тони пропустил множество тяжелейших ударов. В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Сообщается, что Гэтжи за бой нанёс 143 удара по сопернику, из которых 100 попали в голову.



Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года.