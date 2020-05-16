Вердум прокомментировал поражение от Олейника

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум дал развёрнутый комментарий относительно своего поражения на турнире UFC 249, которое он потерпел от Алексея Олейника.
«Конечно, я не был доволен. Это ужасно, никто не любит проигрывать. Даже если бы я победил, конечно, был бы рад победе, но не своим выступлением. Знаю, что могу больше. Да, мне 42 года, но я знаю, что способен на большее. Худшее ощущение, когда знаешь, что можешь добиться большего, но у тебя не получается это показать.
Олейник очень опытный боец и его нельзя недооценивать.На старте боя он меня удивил, не ожидал такой ударной работы. Но я показал, что могу держать удар и никогда не откажусь от продолжения схватки.
Теперь у меня остаётся один бой по контракту. Не знаю, захочет ли UFC подписывать новый контракт или мне придётся идти в другую лигу. Когда проигрываешь, в жизни многое меняется. Мне нравится то, что я делаю. Но я задаю себе вопросы о том, продолжу ли я или закончу и буду получать наслаждение от общения с семьёй", — приводит слова Вердума MMA Fighting.
- 16 мая 2020
-
00:37
- 15 мая 2020
-
23:28
-
22:25
-
22:17
-
20:59
-
19:48
-
18:44
-
17:55
-
15:37
-
14:03
-
13:01
-
12:01
-
11:10
-
10:20
-
09:22
-
02:58
-
02:05
-
01:31
-
01:09
-
00:55
- 14 мая 2020
-
23:19
-
22:32
-
21:32
-
21:23
-
20:24
-
19:09
-
18:06
-
16:43
-
16:13
-
16:10
-
15:21
-
14:01
-
13:03
-
12:34
-
12:23