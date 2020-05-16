Вердум прокомментировал поражение от Олейника

Бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум дал развёрнутый комментарий относительно своего поражения на турнире UFC 249, которое он потерпел от Алексея Олейника.

«Конечно, я не был доволен. Это ужасно, никто не любит проигрывать. Даже если бы я победил, конечно, был бы рад победе, но не своим выступлением. Знаю, что могу больше. Да, мне 42 года, но я знаю, что способен на большее. Худшее ощущение, когда знаешь, что можешь добиться большего, но у тебя не получается это показать.

Олейник очень опытный боец и его нельзя недооценивать.На старте боя он меня удивил, не ожидал такой ударной работы. Но я показал, что могу держать удар и никогда не откажусь от продолжения схватки.

Теперь у меня остаётся один бой по контракту. Не знаю, захочет ли UFC подписывать новый контракт или мне придётся идти в другую лигу. Когда проигрываешь, в жизни многое меняется. Мне нравится то, что я делаю. Но я задаю себе вопросы о том, продолжу ли я или закончу и буду получать наслаждение от общения с семьёй", — приводит слова Вердума MMA Fighting.

