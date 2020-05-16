Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Рад, что твоему папе лучше». Фергюсон отблагодарил Хабиба за поддержку после боя с Гэтжи

«Рад, что твоему папе лучше». Фергюсон отблагодарил Хабиба за поддержку после боя с Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Тони Фергюсон отблагодарил чемпиона организации в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова, за слова поддержки после поражения Тони в бою за титул временного чемпиона UFC с Джастином Гэтжи.

Фергюсон сказал, что он рад, что Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба, стало лучше.

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, в настоящее время находится в одной из больниц Москвы. Он перенёс инсульт и был в коме, также известно, что ему провели операцию на сердце. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

«Уважение. Но ты по-прежнему должен мне 20 отжиманий. Я рад, что твоему папе лучше. Скоро встретимся, парень. Продолжай готовится к настоящему финалу», — написал Тони Фергюсон в своём «инстаграме», прикрепив скриншот с твитом Хабиба Нурмагомедова, в котором он поддержал Фергюсона после поражения от Джастина Гэтжи.

«Что бы ни случилось, это в прошлом. Голову выше, Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьёй всё будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой», — написал в «твиттере» Хабиб Нурмагомедов после поражения Фергюсона.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020