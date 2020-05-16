Дэна Уайт: тест на коронавирус номер три — отрицательный

Президент UFC Дэна Уайт показал, как он в третий сдал тест на коронавирус. Видеозапись Уайт опубликовал в своём «инстаграме».
«Тест на коронавирус номер три — отрицательный», — подписал видео Дэна Уайт.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, в преддверии турнира UFC 249, который состоялся 9 мая, стало известно, что боец UFC Роналдо Жакаре Соуза, чьё участие ожидалось на турнире, заражён коронавирусом. Поединок Соузы был отменён, однако турнир прошёл в плановом режиме. После этого организация провела ещё одно шоу — UFC Fight Night 171.
В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени состоится третий за две недели турнир UFC — UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.
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