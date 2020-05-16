«Ковингтон — пёс паршивый». Орловский сообщил о конфликте с Колби

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский сообщил, что у него действительно конфликт с полусредневесом UFC Колби Ковингтоном.



«Ковингтон — пёс паршивый. Конфликт — да, уже проявился. Жаль, что он уже к нам в зал не приходит», — сказал Орловский, отвечая на вопросы болельщиков в прямом эфире в «Инстаграме».



Напомним, в ночь на 14 мая по московскому времени ветеран смешанных единоборств Андрей Орловский одержал победу на турнире UFC Fight Night 171, сломив сопротивление экс-чемпиона PFL и дебютанта Фелипе Линса.



На пресс-конференции после поединка 40-летний Орловский заявил, что намерен выступать ещё несколько лет и планирует побороться за пояс чемпиона.