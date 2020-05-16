Соннен: сомневаюсь, что Макгрегор вернётся в лёгкий вес

Бывший боец UFC Чейл Соннен сомневается, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся в лёгкий вес.



«Сейчас у Конора Макгрегора очень серьёзный настрой. Он готов провести бой с Оскаром де ла Хойей. Я уверен, что он выйдет в октагон и сделает всё, чтобы покончить с Джастином Гэтжи. При этом он готов дать реванш Дастину Порье.



Но, если честно, то я сомневаюсь, что Макгрегор вернётся в лёгкий вес. Если Гэтжи встретится с Хабибом Нурмагомедовым, то это может сместить график Макгрегора. Думаю, что Конор будет искать другой вариант. Думаю, он может встретиться с Хорхе Масвидалем или провести третий бой с Нэйтом Диасом. Не уверен, что следующий бой Макгрегора пройдёт в лёгком весе», — приводит слова Чейла Соннена Sky Sports.