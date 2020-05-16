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Соннен: сомневаюсь, что Макгрегор вернётся в лёгкий вес

Соннен: сомневаюсь, что Макгрегор вернётся в лёгкий вес
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Чейл Соннен сомневается, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся в лёгкий вес.

«Сейчас у Конора Макгрегора очень серьёзный настрой. Он готов провести бой с Оскаром де ла Хойей. Я уверен, что он выйдет в октагон и сделает всё, чтобы покончить с Джастином Гэтжи. При этом он готов дать реванш Дастину Порье.

Но, если честно, то я сомневаюсь, что Макгрегор вернётся в лёгкий вес. Если Гэтжи встретится с Хабибом Нурмагомедовым, то это может сместить график Макгрегора. Думаю, что Конор будет искать другой вариант. Думаю, он может встретиться с Хорхе Масвидалем или провести третий бой с Нэйтом Диасом. Не уверен, что следующий бой Макгрегора пройдёт в лёгком весе», — приводит слова Чейла Соннена Sky Sports.

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