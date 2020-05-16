В Bellator заявили, что Фёдор Емельяненко, вероятно, не сможет выступить осенью
Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что лиге, вероятнее всего, придётся отказаться от планов организовать следующий бой Фёдора Емельяненко предстоящей осенью. Виной тому — пандемия коронавируса.
«Определённо, пандемия коронавируса окажет эффект на сроки возвращения Фёдора в октагон. Мы хотели, чтобы он провёл поединок осенью, но теперь кажется, что сделать это будет сложно. Суть в том, что мы не планируем больше проводить бои Фёдора в США. Следующая схватка должна состояться на Ближнем Востоке или в Европе.
Мне кажется, все события перенесут на четыре-пять месяцев. Таким образом, всё запланированное на конец этого года может состояться лишь в мае 2021-го", — приводит слова функционера MMAJunkie.
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