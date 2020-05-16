Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

В Bellator заявили, что Фёдор Емельяненко, вероятно, не сможет выступить осенью

В Bellator заявили, что Фёдор Емельяненко, вероятно, не сможет выступить осенью
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что лиге, вероятнее всего, придётся отказаться от планов организовать следующий бой Фёдора Емельяненко предстоящей осенью. Виной тому — пандемия коронавируса.

«Определённо, пандемия коронавируса окажет эффект на сроки возвращения Фёдора в октагон. Мы хотели, чтобы он провёл поединок осенью, но теперь кажется, что сделать это будет сложно. Суть в том, что мы не планируем больше проводить бои Фёдора в США. Следующая схватка должна состояться на Ближнем Востоке или в Европе.

Мне кажется, все события перенесут на четыре-пять месяцев. Таким образом, всё запланированное на конец этого года может состояться лишь в мае 2021-го", — приводит слова функционера MMAJunkie.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020