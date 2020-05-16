Роган: если Тайсона и Холифилда не будут проверять на допинг, мы увидим что-то невероятное

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о возвращении в профессиональный спорт экс-чемпионов мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона и Эвандера Холифилда.

По его словам, зрители могут увидеть что-то невероятное, если ветеранов спорта не будут проверять на наличие запрещённых препаратов в организме.

«Тайсон выглядел по-настоящему здорово. Это впечатляет. Если человек принимает тестостерон, гормон роста и другие препараты, то тело начинает работать лучше. Тело Тайсона двигается, как у молодого бойца. Если Тайсона, Холифилда и всех этих парней не будут тестировать на допинг, мы можем увидеть нечто невероятное.

Возможно, Тайсон вовсе ничего не принимает и действительно особенный спортсмен", — приводит слова Рогана BJ Penn.