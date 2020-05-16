Боец ММА, оскорбивший Хабиба, пообещал «ещё больше обжигающей правды»

Боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов, получивший известность после записи оскорбительной песни, в которой он обращался к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, решил похвастать тем, какую популярность принёс ему этот скандал. Кроме того, Кузнецов пообещал подписчикам «ещё больше обжигающей правды».

«Выживший. Три недели спустя: 400 тысяч просмотров, 7 тысяч комментариев, 12 тысяч лайков и публикации в СМИ по всему миру. Неплохо пошумел. Запаситесь огнетушителями, ведь вскоре вас ждёт ещё больше обжигающей правды», — написал Кузнецов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, после выпуска песни Кузнецов пожаловался на многочисленные угрозы, уход спонсора и заявил о том, что подвергся нападению пяти человек.