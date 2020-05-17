Ломаченко и Лопес могут провести бой в сентябре

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко может встретиться с чемпионом по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопесом в сентябре 2020 года. Об этом рассказал промоутер боксёров Боб Арум. По его словам, встреча может пройти без зрителей.

«Мы хотим организовать этот бой как можно быстрее. Теофимо звонит мне и говорит, что он готов к поединкам. Но мы не ищем возможности провести промежуточный бой. Мы сразу же хотим организовать встречу Ломаченко с Лопесом. Собираемся сделать это в США. Вполне вероятно, что бой пройдёт и без зрителей.

Бойцы могут поработать над продажей платных трансляций. Если Ломаченко и его команда смогут прибыть в США, надеюсь, мы организуем этот бой в сентябре", — приводит слова Арума Boxingnews24.