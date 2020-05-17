Макгрегор восхитился, что UFC проведёт третий турнир за неделю

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор восхитился работой, которую проделали функционеры UFC за последнее время. Напомним, что в ночь на 17 мая по московскому времени лига проведёт уже третий турнир за неделю.

«Сегодня ночью нас снова ждёт турнир UFC. Невероятно. Три турнира за неделю и никаких заминок. Только один человек сдал положительный тест на коронавирус, но заражение было обнаружено вовремя и всё обошлось без рисков дальнейшего распространения. Это свет в конце тоннеля. Для спорта, школ, бизнеса. Давайте же», — написал Конор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в ночь на 17 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC Fight Night 172. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу. Главным событием вечера станет встреча Алистара Оверима и Уолта Харриса.