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UFC Fight Night 172. Чикадзе одолел Риверу

UFC Fight Night 172. Чикадзе одолел Риверу
Бокс/ММА / UFC 0

В Джексонвилле (Флорида, США) продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.

Грузинский боец в полулёгком весе Гига Чикадзе судейским решением в трёх раундах одержал победу над американцем Ирвином Риверой.

В соглавном поединке турнира шестой номер рейтинга женского минимального веса Клаудия Гаделья встретится с Анжелой Хилл.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, это означает, что боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Fight Night 172

Основной кард

Алистар Оверим (№8) — Уолт Харрис (№9) — тяжёлый вес
Клаудия Гаделья (№6) — Анджела Хилл — женский минимальный вес
Эдсон Барбоза (№11) — Дэн Иге (№15) — полулёгкий вес
Эрик Андерс — Кшиштоф Йотко — средний вес
Марлон Вера (№14) — Сонг Ядонг (№15) — полулёгкий вес

Предварительный кард

Мэтт Браун — Мигель Баеза — полусредний вес
Кевин Холланд — Энтони Эрнандес — средний вес
Гига Чикадзе — Майк Дэвис — полулёгкий вес
Даррен Элкинс — Нэйт Ландвер — полулёгкий вес
Кортни Кейси — Мара Ромело Борелла — женский наилегчайший вес
Донтейл Мэйс — Феррейра Родриго Насименто — тяжёлый вес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.

UFC 2020. UFC Fight Night 172, Джексонвилл, США
Гига Чикадзе (W) - Ирвин Ривера
17 мая 2020, воскресенье. 02:35 МСК
Гига Чикадзе
Окончено
PTS
Ирвин Ривера
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