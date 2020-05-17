Барбоза проиграл Иге на турнире UFC Fight Night 172, потерпев третье поражение подряд
В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В полулёгком весе Эдсон Барбоза встретился с Дэном Иге.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Дэна Иге раздельным решением судей.
Барбоза потерпел 9 поражений при 20 победах. Для него это поражение стало третьим подряд. Иге в свою очередь одержал 14-ю победу при двух поражениях.
В соглавном поединке турнира шестой номер рейтинга женского минимального веса Клаудия Гаделья встретится с Анжелой Хилл. В главном поединке турнира встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис в тяжёлой весовой категории.
Это уже третий турнир UFC за неделю.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.
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