Барбоза проиграл Иге на турнире UFC Fight Night 172, потерпев третье поражение подряд

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В полулёгком весе Эдсон Барбоза встретился с Дэном Иге.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Дэна Иге раздельным решением судей.

Барбоза потерпел 9 поражений при 20 победах. Для него это поражение стало третьим подряд. Иге в свою очередь одержал 14-ю победу при двух поражениях.

В соглавном поединке турнира шестой номер рейтинга женского минимального веса Клаудия Гаделья встретится с Анжелой Хилл. В главном поединке турнира встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис в тяжёлой весовой категории.

Это уже третий турнир UFC за неделю.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.