Баеза отправил Брауна в нокаут на UFC Fight Night 172. Видео

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В заключительном бое предварительного карда сражались легенда ММА Мэтт Браун и восходящая звезда UFC Мигель Баеза.

Во втором раунде Баеза нанёс сокрушительный удар в челюсть Брауну, после чего рефери решил завершить бой.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для Баезы эта победа стала девятой, 7 из них — нокаутом. Браун в свою очередь потерпел 17-е поражение при 23 победах. Для американца это четвёртое поражение за последние шесть боёв.

В главном поединке турнира встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис в тяжёлой весовой категории.

Это уже третий турнир UFC за неделю.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.