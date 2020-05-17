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Гаделья победила Хилл на UFC Fight Night 172

Гаделья победила Хилл на UFC Fight Night 172
Бокс/ММА / UFC 0

В Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В рамках женского минимального веса представительница Бразилии Клаудия Гаделья встретилась с 35-летней американкой Анджелой Хилл.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гадельи раздельным решением судей.

Гаделья одержала 18-ю победу при 4 поражениях. Для бразильянки эта победа стала второй подряд. Хилл в свою очередь потерпела восьмое поражение при 12 победах. Американка прервала победную серию, которая составляла три боя.

В главном поединке турнира в тяжёлой весовой категории встретятся Алистар Оверим и Уолт Харрис.

Это уже третий турнир UFC за неделю.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.

UFC 2020. UFC Fight Night 172, Джексонвилл, США
Клаудиа Гаделья (W) - Анджела Хилл
17 мая 2020, воскресенье. 05:35 МСК
Клаудиа Гаделья
Окончено
SD
Анджела Хилл
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