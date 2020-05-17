Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В главном бою турнира встретились тяжеловес из Нидерландов Алистар Оверим и американец Уолт Харрис.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам вес Харриса составил 119,9 кг, а Оверим потянул на 114,9 кг.

Бой завершился во втором раунде победой Алистара Оверима техническим нокаутом. Оверим одержал 46-ю победу при 18 поражениях. Харрис в свою очередь потерпел 8-е поражения при 13 победах.

Бойцы должны были встретиться ещё в декабре 2019 года, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы. Впоследствии полиция обнаружила тело 19-летней девушки.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя UFC Fight Night 172 Оверим — Харрис.