Нурмагомедов поздравил Игэ с победой над Барбозой на UFC Fight Night 172

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Дэна Игэ с победой над Эдсоном Барбозой на турнире UFC Fight Night 172. Бой продлился все три раунда и завершился победой Иге раздельным решением судей.

«Я горжусь тобой, какая драка, поздравляю», — написал россиянин в «Твиттере», опубликовав совместную фотографию с Игэ.

Напомним, Хабиб последний раз появлялся в клетке в сентябре 2019 года. На турнире в Абу-Даби он досрочно победил Дастина Порье. Ожидалось, что Нурмагомедов выступит 18 апреля на турнире UFC 249. Там он должен был встретиться с Тони Фергюсоном. Но боец не смог покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса, а турнир перенесли на 9 мая. Хабиба в бою с Фергюсоном заменил Джастин Гэтжи.