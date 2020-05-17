Нганну: горжусь Харрисом, должно быть, он прошёл через ад

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение Уолта Харриса от Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 172.

«Я очень горжусь Уолтом Харрисом. Не могу представить, через что ему пришлось пройти, но должно быть, это был ад. Его появление в октагоне говорит о том, что мы можем преодолеть всё, когда на то есть причина. Покойся с миром, Аня», — написал Нганну на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Уолт Харрис проиграл Алистару Овериму во втором раунде на турнире UFC Fight Nght 172 в Джексонвилле.

Это было его первое выступление с июля минувшего года. В конце 2019 года у Харриса от рук бандитов погибла падчерица Аннет Бланшар. Именно её Нганну упомянул в своём посте.