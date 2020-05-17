В UFC не исключили проведения боя Дж. Джонса с Нганну
Глава UFC Дэна Уайт заявил, что не исключает организации поединка чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса с экс-претендентом на титул в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Вместе с тем он выразил сомнение, что бойцы действительно хотят этой встречи.
«Всё возможно. Но не уверен, что эти парни действительно хотят такой встречи. Одно дело разговоры в интернете, совершенно другое — реальная организация поединков», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 172.
Напомним, не так давно Джон Джонс выразил желание провести встречу с Фрэнсисом Нганну, заявив об этом в «Твиттере». Француз камерунского происхождения поддержал эту идею и заявил о готовности провести схватку за большие деньги.
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