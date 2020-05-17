Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC Fight Night 172

Ранним утром 17 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.

По итогам шоу лига распределила традиционные бонусы особо отличившимся спортсменам. Имена обладателей бонусов на пресс-конференции после турнира назвал президент UFC Дэна Уайт.

Так, по $ 50 тыс. за лучший бой турнира получили Сонг Ядонг и Марлон Вера. Победа в этом противостоянии досталась Ядонгу.

Чек на такую же сумму получил Мигель Баэз, его победа над Мэттом Брауном был признана выступлением вечера. Отметим, что Баэз по-прежнему не проигрывал в профессиональной карьере. $ 50 тыс. за выступление вечера досталось и Кортни Кейси, которая досрочно победила Мару Ромеро Бореллу.