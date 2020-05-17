Телеканал М-1 Global 17 мая покажет турнир ММА «Время новых героев»

Сегодня, 17 мая, телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир по смешанным единоборствам серии «Время новых героев», сообщает пресс-служба организации. В ходе шоу состоится одиннадцать поединков. Главным его событием станет встреча Бориса Медведева с Владиславом Шабалиным.
В ходе турнира «Время новых героев» состоится возвращение в ММА после двухлетней паузы чемпиона России и мира по боевому самбо Фёдора Дурыманова. Противостоять ему будет Сардор Ходжанов. Зрители турнира
увидят также выступления Ивана Богданова, Андрея Шилимова, Сергея Маслова и других бойцов. Закрытый турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами.
Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19, который проводят профессиональные медицинские работники. Для обеспечения безопасности все задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными медицинским масками.
Файткард турнира «Время новых героев»
19:00 – прямая трансляция на телеканале «М-1 Global»
65,8 кг — Дмитрий Барсуков (Россия) — Артем Семенов (Россия)
70,3 кг — Денис Шумилин (Россия) — Виталий Белоусов (Россия)
61,2 кг — Валерий Рыбаков (Россия) — Владислав Кысса (Россия)
77,1 кг — Валерий Пузырев (Россия) — Лев «Killshot» Тартенас (Россия)
70,3 кг — Владимир Хачатрян (Армения) — Николай Гончаров (Россия)
65,8 кг — Тимур Доронин (Россия) — Сергей «Junior» Маслов (Россия)
70,3 кг — Сергей Бобрышев (Россия) — Данил Ваганов (Россия)
70,3 кг — Сергей Яковлев (Россия) — Андрей Шилимов (Казахстан)
83,9 кг — Александр Шингаренко (Россия) — Иван Богданов (Россия)
61,2 кг — Сардор «Сорвиголова» Ходжанов (Узбекистан) — Федор Дурыманов (Россия)
77,1 кг — Владислав «Rock» Шабалин (Россия) — Борис Медведев (Россия).
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