Президент UFC поблагодарил Джексонвилл за содействие в организации турниров

Президент UFC Дэна Уайт поблагодарил Джексонвилл и весь штат Флорида за гостеприимство и помощь в организации сразу трёх турниров промоушена.

«Привет всем! Мы проводим третий турнир подряд в Джексонвилле, во Флориде. Должен отметить нескольких человек — губернатора Флориды, мэра города. Спасибо, что позволили нам быть здесь и провести три турнира подряд. Должен отметить также несколько заведений.

Ресторан Coop 3003 прекрасен. Всё ваше меню прекрасно, но ваша курица лучше всего. Тренажёрный зал Florida Extreme чертовски хорош. Сейчас вы скажете, что мне заплатили за рекламу. Но я не беру деньги за то, что размещаю в социальных сетях. Мы встретили здесь много отличных людей. Спасибо, Флорида, ценю, что вы помогли нам устроить чертовски классную неделю боёв", — сказал Дэна Уайт в обращении, размещённом на его странице в «Твиттере».