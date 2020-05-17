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Рэндлман будет введён в Зал славы UFC

Рэндлман будет введён в Зал славы UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кевин Рэндлман будет введён в Зал славы UFC, сказано в заявлении пресс-службы организации на странице промоушена в «Твиттере».

Кевин Рэндлман владел титулом UFC в тяжёлом весе с 1999 по 2000 год. Кроме того, он известен выступлениями в лиге Pride и Strikeforce. В 2004 году в поединке с Фёдором Емельяненко уступил в яркой схватке уже в первом раунде.

В смешанных единоборствах на счету Кевина Рэндлмана 33 поединка, в 17 из которых он победил. Последний поединок провёл в 2011 году на турнире в Хабаровске, где проиграл удушающим приёмом Баге Агаеву.

В 2016 году, в возрасте 44 лет, Рэндлман скончался от сердечной недостаточности, развившейся на фоне тяжёлой пневмонии.

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