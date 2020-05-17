Харрис: я вернусь намного сильнее

Американский боец UFC Уолт Харрис прокомментировал поражение от Алистера Оверима в главном бою турнира UFC Fight Night 172.



«Я хотел бы поблагодарить UFC за огромную поддержку на протяжении всего этого времени. Мы с семьёй действительно очень вам благодарны. Хотел бы сказать спасибо моему залу, тренеру Крису Карли, который был рядом со мной каждый день. Поблагодарить мой родной город Хомвуд. Простите, что не выиграл для вас, но вы поддерживали мою семью. Спасибо болельщикам. Вас, к сожалению, нет на арене, но вы смотрите на наши бои из дома. Простите за поражение, но я вернусь сильнее, обещаю. Я отправлюсь домой, восстановлюсь, подлечусь ментально и физически и вернусь намного лучше», — приводит слова Уолта Харриса BJPenn.