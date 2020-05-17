Менеджер Нурмагомедова: Хабиб после каждого боя говорит мне, что заканчивает карьеру

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его подопечный после каждого поединка говорит о завершении карьеры, однако буквально через две недели снова стремится вернуться в октагон.



«Хабиб после каждого боя говорит мне, что заканчивает карьеру. Две недели спустя он звонит мне и спрашивает, с кем ему стоит встретиться в следующем поединке», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Напомним, ожидается, что Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок осенью 2020 года. Его соперником станет обладатель временного чемпионского пояса в лёгком весе Джастин Гэтжи. Гэтжи 9 мая победил Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

Изначально планировалось провести бой Нурмагомедова и Фергюсона на этом турнире, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.