Абдель-Азиз: уверен, что вы увидите бой Сехудо до конца лета

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, считает, что его подопечный не завершит карьеру, несмотря на свои заявления.



«Я не думаю, что Сехудо завершит карьеру. Не верю в это. Генри только выходит на пик формы. Разве можно в таком состоянии завершать карьеру? Уверен, что вы увидите его бой до конца лета.



Бой с Диллашоу? Нет, этого не будет. Я не думаю, что любой честный боец должен когда-то выходить в октагон с Диллашоу. Он обманывал нас на протяжении долгих лет. Разве можно после такого надеяться вернуться и получить титульный бой? Сехудо точно не будет драться с Диллашоу. Он побил его, пока тот сидел на препаратах. Зачем это нужно Генри», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.