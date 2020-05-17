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Уайт готов провести турнир UFC 30 мая в Аризоне, если Лас-Вегас не даст согласия

Уайт готов провести турнир UFC 30 мая в Аризоне, если Лас-Вегас не даст согласия
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что не планирует отменять турнир, запланированный на 30 мая, если его не удастся провести в Лас-Вегасе.

«Я пока не знаю, где пройдёт турнир 30 мая, но мы надеемся на Лас-Вегас. Мы работаем над этим. Если нам не удастся провести турнир на арене Apex, это станет огромным разочарованием, но мы поедем куда-то ещё. Аризона? Сто процентов, что мы обратимся туда.

Бойцовский остров? Пока сложно сказать. У меня нет недостатка в бойцах. Люди тренируются, люди хотят драться. Я не вижу проблем в том, чтобы организовать чей-то бой прямо сейчас. Помимо Роуз Намаюнас есть и другие бойцы. Не думаю, что сейчас есть какие-то проблемы в том, чтобы кто-то провёл поединок», — приводит слова Дэны Уайта Sherdog.

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