Уайт готов провести турнир UFC 30 мая в Аризоне, если Лас-Вегас не даст согласия

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что не планирует отменять турнир, запланированный на 30 мая, если его не удастся провести в Лас-Вегасе.



«Я пока не знаю, где пройдёт турнир 30 мая, но мы надеемся на Лас-Вегас. Мы работаем над этим. Если нам не удастся провести турнир на арене Apex, это станет огромным разочарованием, но мы поедем куда-то ещё. Аризона? Сто процентов, что мы обратимся туда.



Бойцовский остров? Пока сложно сказать. У меня нет недостатка в бойцах. Люди тренируются, люди хотят драться. Я не вижу проблем в том, чтобы организовать чей-то бой прямо сейчас. Помимо Роуз Намаюнас есть и другие бойцы. Не думаю, что сейчас есть какие-то проблемы в том, чтобы кто-то провёл поединок», — приводит слова Дэны Уайта Sherdog.