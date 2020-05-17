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Билял Махов отказался от перехода в UFC из-за проблем со здоровьем

Билял Махов отказался от перехода в UFC из-за проблем со здоровьем
Бокс/ММА / UFC 0

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал, что Билял Махов отказался переходить в UFC из-за проблем со здоровьем. По мнению Гацалова, у Махова были шансы стать чемпионом бойцовского промоушена.

«Я знаю, почему Махов не перешёл в UFC: по состоянию здоровья. В 2008 году он отравился очень серьёзно, очень много лет лечился, и по сей день это не прошло бесследно. Относительно недавно он оперировался — позвоночник. Я считаю, что в его случае лучше не идти в UFC, поскольку здоровье важнее. Но если бы он пошёл туда, то думаю, что он бы мог забрать этот пояс. Думаю, он бы добился там хороших результатов», — приводит слова Хаджимурата Гацалова ТАСС.

Махов пропустил Олимпийские игры в Китае в 2008 году из-за отравления ртутью.

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