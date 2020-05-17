Чисора считает, что Владимир Кличко мог бы успешно вернуться в бокс
Британский боксёр Дерек Чисора высказал мнение, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко мог бы успешно вернуться в профессиональный бокс.
«Владимир в отличной форме. Я не знаю, почему он решил завершить карьеру. Он проиграл только поединки с Фьюри и Джошуа. Думаю, если бы он решил вернуться, он бы смог поднять шум и многих нокаутировать», — приводит слова Дерека Чисоры BoxingScene.
Кличко-младший провёл 69 поединков в профессиональном боксе, в которых одержал 64 победы (53 — нокаутом). Также он завоевал золотую медаль в супертяжёлом весе на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. Последний на данный момент поединок в профессиональном боксе Кличко провёл в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.
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