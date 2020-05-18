Соннен считает, что Макгрегор может претендовать на титул в полусреднем весе
Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор может стать претендентом на титул в полусредней весовой категории.
«Думаю, было бы уместно устроить спор о том, является ли Макгрегор кандидатом на титул в полусреднем весе. Предположим, что бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля состоится, я надеюсь, что это случится. В таком случае я не уверен, что нельзя будет сказать, что Макгрегор станет следующим в очереди.
Да, с этим можно поспорить, ведь есть Леон Эдвардс, Тайрон Вудли и Колби Ковингтон. Но Конор ничем не хуже этих парней. Макгрегор так много раз становился чемпионом, что его точно не волнует временный пояс», — приводит слова Чейла Соннена SkySports.
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