Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Соннен считает, что Макгрегор может претендовать на титул в полусреднем весе

Соннен считает, что Макгрегор может претендовать на титул в полусреднем весе
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор может стать претендентом на титул в полусредней весовой категории.

«Думаю, было бы уместно устроить спор о том, является ли Макгрегор кандидатом на титул в полусреднем весе. Предположим, что бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля состоится, я надеюсь, что это случится. В таком случае я не уверен, что нельзя будет сказать, что Макгрегор станет следующим в очереди.

Да, с этим можно поспорить, ведь есть Леон Эдвардс, Тайрон Вудли и Колби Ковингтон. Но Конор ничем не хуже этих парней. Макгрегор так много раз становился чемпионом, что его точно не волнует временный пояс», — приводит слова Чейла Соннена SkySports.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020