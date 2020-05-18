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«Истории мало изучаешь». Нурмагомедов и Исмаилов обменялись репликами на тему религии

«Истории мало изучаешь». Нурмагомедов и Исмаилов обменялись репликами на тему религии
Бокс/ММА / UFC 0

Российские бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Магомед Исмаилов обменялись в «Инстаграме» репликами на тему религии. Исмаилов опубликовал философский пост, а Нурмагомедов намекнул, что тому не хватает знаний, чтобы рассуждать на подобные темы.

«Ты знаешь, что делать, просто представь! Когда ты увидел тонущего, а сам не умеешь плавать, что делать?! Тебе нужно поставить себя на его место, и правильное решение не заставит себя долго ждать!» — написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».

«Не хватило словарного запаса, брат, определённых знаний не хватило, истории мало изучаешь, Мухаммад, читай побольше о пророках», — ответил Нурмагомедов в комментариях к соответствующему посту Исмаилова.

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