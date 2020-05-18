Появилась афиша возможного боя Тайсона и Холифилда. Фото

В «Твиттере» появилось изображение афиши легендарных боксёров-тяжеловесов Майка Тайсона и Эвандера Холифилда. Предполагается, что спортсмены могут сразиться в Саудовской Аравии 11 июля. Напомним, ранее 53-летний Тайсон заявил о желании вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках, после чего Холифилд также сообщил, что хочет вернуться.

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В 1990-х годах Тайсон и Холифилд провели два поединка. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом, а годом позже состоялся знаменитый бой, в котором Тайсон откусил сопернику ухо, за что его дисквалифицировали.

Также посмотрите видео жёстких тренировок Тайсона.