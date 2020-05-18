Сабо — о скандальных съёмках Усика и Ломаченко: это ненормально! Россия напала на Украину
Бывший тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо прокомментировал участие украинских чемпионов мира по боксу Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о вере и церкви. Фильм, который вышел на YouTube-канале «Корсунская пустынь», спровоцировал на Украине волну негодования в адрес боксёров. Не остался в стороне и Сабо.
«Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством», — приводит слова специалиста украинское издание «Експрес».
Напомним, ранее Усик и Ломаченко попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.
Украинские боксёры Усик и Ломаченко попали в базу данных «Миротворца»
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