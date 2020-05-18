Девушка—боец UFC, снимавшаяся обнажённой, показала тренировку со штангой. Видео

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в наилегчайшей весовой категории, выложила в свой «инстаграм» свежее видео. Напомним, ранее спортсменка показывала фотографии, на которых она полностью обнажена, а интимные места прикрыты различными предметами. Посмотреть фотографии можно здесь, здесь и здесь.
В новом видео Ванзант показала, как тренируется со штангой.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
26-летняя Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Её последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.
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