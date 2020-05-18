Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал историю, как ему пришлось подраться в тюрьме. Боксёр не уточнил, когда это произошло, однако известно, что он трижды оказывался за решёткой: сперва ему пришлось отсидеть три года, затем 3,5 месяца, а в 2008 году — одни сутки.
«Только один раз у меня была драка. Кто-то что-то сказал, я просто подошёл и ударил его. Мы долгое время сидели взаперти, и я был раздражён. Я подошёл и ударил его. Мы были взаперти и не могли сходить в спортзал. Я был расстроен и раздавлен», — приводит слова Тайсона Talk Sport.
Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что возвращается на ринг ради участия в выставочных поединках. Вскоре после этого схожее заявление сделал его давний соперник Эвандер Холифилд.
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